Saint-Ghislain: «L’Abbaye» reprise par le patron du Dolce Grill

La pizzeria est bien connue à Saint-Ghislain - COM

Gérard, Rosario et leurs épouses, les patrons de la pizzeria bien connue à Saint-Ghislain «L’Abbaye», ont raccroché leur tablier après 31 ans de bons et loyaux services. Mais l’établissement continue d’exister! Lirio Anzalone, le patron du Dolce Grill à Frameries, a repris les rênes des mains de son cousin Rosario. Et il a gardé le même personnel. Il nous explique ses projets.