Le Rapid symphorinois en deuil: Robert Castermant nous a quittés

Nouveau coup sur la tête pour le football montois. Après le décès de Diego, jeune joueur de Mesvin, c’est au tour de Robert Castermant, correspondant qualifié du Symphorinois, de nous quitter.

Le décès de Robert Castermant plonge une famille, des proches, tout un club, et le microcosme de notre foot dans la tristesse. Arrivé au Rapid symphorinois voici plus d’une décennie, il a remplacé Didier Lambert à la fonction de correspondant qualifié. « C’était son club, il lui consacrait des heures et des heures de son temps », confie Pascal Buntinx, l’entraîneur, ému.