Balade bucolique aux prés de Grand-Rieu à Hautrage

Trop souvent décriée comme une zone abandonnée, noire, peu attractive, notre région de Mons-Borinage possède tant de si jolis coins! A commencer par différentes réserves naturelles que gère Natagora. Celle des prés de Grand-Rieu à Hautrage sort de l’ordinaire.

Créée en 1992, cette réserve s’étale sur 75,06 hectares et est ainsi sur le podium des plus grandes réserves naturelles de la région. Elle occupe le même espace que les Marionville. Très loin toutefois de celle d’Hensies-Pommeroeul et ses 450 hectares.