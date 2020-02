D2 amateurs: le RFB se renforce avant les deux chocs

Le voilà enfin, ce mois de février! Pour le RFB, il s’annonce aussi compliqué que passionnant et pourrait s’apparenter à un pas de géant vers l’objectif que tout le monde s’est fixé, à condition de bien négocier les confrontations directes qui arrivent.

L’heure de vérité a-t-elle sonné en D2 amateurs ? Non, puisqu’il reste plus d’une tranche à disputer. Oui, si le RFB parvient à battre Meux et la RAAL, ses deux poursuivants les plus proches, qu’il affronte en l’espace d’une semaine. « Nous avons tout en main », lance Dante Brogno, le coach boussutois. « Le titre ? Non, personne ne prononce ce mot.