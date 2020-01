Mons-Hainaut ne s’attend pas du tout à un Brussels démobilisé!

Si l’avenir du club bruxellois est en suspens suite au départ de Serge Crevecœur en fin de saison, ce n’est pas une raison pour Mons-Hainaut de brader le rendez-vous de dimanche après-midi à Neder-Over-Hembeek, où les Renards vont être attendus de pied ferme.

Faute d’une nouvelle salle et ne voyant plus comment faire progresser le Brussels lors des prochaines années, Serge Crevecœur va rendre son tablier à la fin de cette saison. Avant cela, le mentor bruxellois continuera de s’investir comme il l’a toujours fait pour son club depuis maintenant plus d’une décennie.