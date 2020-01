Rugby: les blessés font tout pour vivre le derby Frameries-Mons!

Léo Marjolet et Frameries attendent de pied ferme Mons. - G.L.

Le rugby régional sera à la fête ce dimanche (15 heures) avec le derby en D2 entre Frameries et Mons renommé pour l’occasion «Le choc des Buchkans». Les deux équipes disposent d’un noyau mieux armé pour négocier ce rendez-vous après avoir connu plusieurs blessures en fin 2019. Les Charbon et Or viennent de récupérer des éléments ayant connu la D1 comme Léo Marjolet. Corentin Sabin a pour sa part cruellement manqué au Cramonciau au cours du premier tour.