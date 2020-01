La riveraine allait faire des courses quand elle a fait cette drôle de découverte. - COM.

Découverte insolite à Cuesmes. Ce mercredi, vers 15 heures, une riveraine a retrouvé deux autocollants sur son pare-brise. On lui reprochait d’être mal garée et de ne pas respecter son voisinage. Il était très clairement marqué sur l’un des stickers: «Je me suis garé comme une merde.»