Dour: jusqu’à 5 cm d’eau remplie d’excréments dans sa maison!

Tout est remonté dans les toilettes et la baignoire. - COM.

Ludovic Pierot et sa compagne se lèvent très tôt pour aller travailler. Le couple a pourtant eu une mauvaise surprise ce mardi. De l’eau remplie de déjections et de papier est remontée dans ses toilettes et sa baignoire… «Il y en avait partout, au moins cinq centimètres d’eau dans toute la maison!». À cinq minutes près, le couple avait quitté l’habitation.