Une appli qui vous indique les restaurants où l’eau est gratuite!

La carafe d’eau sur la table, une pratique commune et habituelle dans certains pays, comme chez nos voisins français. C’est beaucoup plus rare chez nous! L’application «Free Tap Water» recense les établissements qui proposent de l’eau gratuitement à leurs clients. Dans la région de Mons et du Borinage, par exemple, seuls six restaurants ont décidé de casser les codes et de proposer ce service.

L’organisation « Free tap water in belgian restaurants », qui signifie « de l’eau du robinet gratuite dans les restaurants belges » a vu le jour en 2019. Elle recense sur son application et sur son site internet tous les établissements qui offrent de l’eau du robinet sans avoir l’obligation d’acheter de l’eau minérale en bouteille.