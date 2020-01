Un gala télévisé à Mons Expo pour le festival d’humour LOL2

Par C. Mercier

Les villes de Mons et d’Aulnoye-Aimeries accueilleront, du 1er au 5 avril prochain, une belle brochette d’humoristes belges et français! Au total, 18 spectacles sont au programme dans quatre salles différentes : «Les deux villes partagent la même culture, la même histoire et le même sens de la fête. Pour cette troisième édition, il s’agira d’un festival transfrontalier», déclare Pierre Sarazin, producteur exécutif.