Mons: la joëlette du rire veut partir à l’assaut du Ventoux

Le développement de concepts comme les Special Olympics ou de disciplines spécifiques (judo adapté, etc.) le prouve : l’intégration des personnes handicapée à une pratique sportive est un thème de société qui mobilise de plus en plus de gens. Association montoise, la joëlette du rire a été créée en septembre 2019. Parrainée par Frédéric Herpoel, elle emmène des enfants et adultes à mobilité réduite sur des parcours de jogging.

Dimanche dernier, ceux qui ont couru les Bosses wihérisiennes ont peut-être aperçu une bande de joggeurs en noir et rose conduisant deux joëlettes. Ils appartenaient à la « joëlette du rire. » Ce groupe est né en septembre 2019, sous l’impulsion d’une bande d’amis.