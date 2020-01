«Des passants remontent leur écharpe ou changent de trottoir»

Alors que les Belges présents à Wuhan seront rapatriés ce samedi, des Belges de nationalité asiatique et des Asiatiques font l’objet d’insultes, de blagues douteuses et de réactions haineuses. Hier soir, l’OMS a décrété l’urgence internationale

« Chaque jour, j’ai droit à des blagues et des questions sur le coronavirus. À chaque fois que j’éternue, mes collègues me demandent si je ne suis pas malade. En rue, certains passants lancent des regards méfiants et changent de trottoir. L’un d’eux a même ironisé en me demandant où j’avais caché mon masque. C’est fatigant et lourd », nous confie un Belge aux origines chinoises.