E-gaming: Jon Bruno va tenter d’amener la Belgique à l’Euro

Dans l’éternel combat que se livrent FIFA et PES, les deux références du jeu de foot sur console, Jon Bruno est fidèle à la franchise de KONAMI depuis toujours et en est même devenu l’un des meilleurs joueurs du pays et d’Europe.

S’il ne foule plus les pelouses de la région de Mons-Borinage, Jon Bruno s’illustrera bientôt en défendant les couleurs de la Belgique… manette à la main ! L’ancien défenseur de Quévy-Mons, alias « Milan17Jon » a disputé et remporté les qualifications nationales sur le jeu PES et ainsi gagné le droit de porter la vareuse belge lors des éliminatoires de l’e-Euro 2020.