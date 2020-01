Cuesmes: le GSM de la défunte remis au chauffard par erreur

Les parents d’Alizée Berbion sont en colère. Ils ne peuvent même pas faire le deuil de leur enfant décemment. Leur fille de 18 ans est décédée le 3 décembre 2016, rue Ferrer à Cuesmes. La famille espérait récupérer son téléphone portable ainsi que tous les souvenirs qui s’y trouvaient… C’est l’auteur des faits, le dénommé Brian P., qui a récupéré deux téléphones saisis sur les lieux du drame, dont celui de la défunte. Le conducteur, reconnu coupable d’homicide involontaire sur la défunte, l’a jeté à la poubelle! Les parents d’Alizée se demandent comment cela a bien pu se produire.

Alizée Berbion, 18 ans, est morte brutalement dans un accident de la route survenu le 3 décembre 2016, à Cuesmes. Les trois autres personnes présentes dans la voiture étaient plus légèrement blessées. Le conducteur, Brian P., a même eu la force de prendre la fuite, et a été interpellé quelques minutes plus tard par les services de police.