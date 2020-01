Logis Saint-Ghislain: plainte à l’encontre de Pascal Baurain!

Le président du Logis Saint-Ghislainois Patrick Danneaux (PS) et son vice-président François Roosens (MR) ont porté plainte contre Pascal Baurain (Osons). Le chef de file de l’opposition avait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant de nombreux logements du Logis totalement vides. Pour Patrick Danneaux et François Roosens, cette vidéo est calomnieuse et diffamante. Selon eux, les publications de Pascal Baurain créent également un climat de travail délétère pour le personnel du Logis. Pour le conseiller communal d’opposition, par contre, «cette plainte est un scandale et a comme but de tuer la démocratie.»