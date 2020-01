Mons, 2e ville la plus embouteillée:la faute au chantier de l’E19

La journée la plus noire en termes de trafic a été le 9 octobre 2019 : un camion s’était couché sur le flanc sur l’E19/E42 à Nimy. - T.S.

Le fabricant de systèmes de navigation GPS TomTom vient de faire paraître son classement 2019 des villes les plus embouteillées. Un classement particulièrement sévère pour Mons. La cité du Doudou se hisse en effet à la peu enviée deuxième place, juste derrière Bruxelles. Elle supplante ainsi Anvers et Liège. Les travaux d’une ampleur historique réalisés sur l’E19/E42 sont la principale cause de ces mauvais résultats. Le trafic devrait vraisemblablement s’améliorer en 2020.