Découvrez le spectacle «Sign’Nature» à Dour: notre concours

Le centre culturel de Dour vous propose une nouvelle création de Pascale Cuggia Demoustier, un spectacle nommé «Sign’Nature». Rendez-vous ce samedi 1er février à 20h pour découvrir, sur scène, de la danse contemporaine avec la compagnie L’Art à l’Ame.

Le but du spectacle est de sensibiliser le public à l’aide de la langue des signes. « Le spectacle de danse décrit comment nos sens et nos sensations sont émotionnellement et étroitement liés, face aux joies et aux peines engendrées par l’homme dans le monde fabuleux de Dame Nature… » précise le centre culturel de Dour.