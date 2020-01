Jurbise: 9 conducteurs sur 10 roulaient en excès de vitesse!

Un record à 151 km/h et un taux d’infraction de 90,6% entre mars et avril 2018 sur le chemin du Prince, à Jurbise, limité à 50 km/h. Ces chiffres effarants, communiqués mardi par la zone de police Sylle et Dendre, ont justifié l’installation d’un radar fixe. Ce dernier a permis de réduire les infractions à seulement 0,5%.

Un radar était-il nécessaire au chemin du Prince ? Difficile de soutenir le contraire au vu des informations fournies par Thierry Dierick, nouveau chef de corps de la zone de police Sylle et Dendre.