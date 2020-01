Colfontaine: Luc Lefebvre, récompensé pour ses 25 ans d’échevinat

Ce mardi soir, à l’occasion du conseil communal, Luc Lefebvre a reçu un prix qui salue ses bons et loyaux services comme échevin durant 25 ans. C’est lors du conseil communal, en décembre dernier, qu’il a quitté ses fonctions d’échevin des finances, de la petite enfance, de l’informatique, de l’accueil extrascolaire et de la prévention. Le Colfontainois ne s’attendait pas à recevoir un titre d’échevin honoraire.

Luc Lefebvre n’était pas assis aux côtés du bourgmestre, ni des échevins ce mardi soir. Il n’a pas assisté non plus au huis clos du conseil communal. Et pour cause, le Colfontainois a quitté ses fonctions d’échevin en décembre dernier. Il était au conseil communal depuis 31 ans et échevin depuis 25 ans.