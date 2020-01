Tour du monde: le couple montois passe l’hiver aux Canaries

Michaël et Valérie ont levé l’ancre cet été pour un projet ambitieux: faire le tour du monde sur un bateau qu’ils ont eux-mêmes construit. À bord de leur voilier Tahé, le couple montois a descendu les côtes françaises, pour longer ensuite l’Espagne et le Portugal. Une fois dans les îles Canaries, l’idée était de faire la traversée jusqu’au Cap Vert. Mais quelques améliorations sont à faire sur le bateau. La traversée est donc reportée… à octobre prochain.

« On est arrivés aux Canaries début novembre. On est allés à Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, et c’est là qu’on est pour le moment. Le port n’est pas très cher, 200 € par mois. Mais forcément, on n’a pas tout le confort d’une marina traditionnelle, avec douche chaude… Mais Lanzarote est beaucoup plus onéreuse. Gran Canaria et Tenerife, c’est très joli mais envahi de touristes.