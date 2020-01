Emilie frappée par F. Di rupo: «Je veux pouvoir tourner la page»

Un an après les faits, après avoir été tabassée par Florian, son compagnon, Émilie tente de se reconstruire. Elle garde encore des séquelles de cette agression violente et nécessite encore des soins en particulier pour réparer sa dentition. Sa mère la soutient dans cette lourde épreuve qui refait surface avec le procès de Florian Di Rupo. «Après sa sortie de prison, Émilie ne m’a pas écoutée et s’est malheureusement remise avec Florian dans un appartement à Ath que payait la famille Di Rupo. Ils sont restés ensemble durant trois mois. Mais elle a fini par comprendre son erreur», explique Sylvie, la maman.

« C’est vrai, j’ai été naïve, en prison, il m’a téléphoné, m’a dit qu’il était dégoûté de la prison, il a pleuré, il m’a supplié de le reprendre, m’a dit qu’il avait changé, qu’il avait arrêté la drogue, et même menacé de se suicider ...» Et d’ajouter : « J’ai fini par aller le voir en prison et à sa sortie on a vécu ensemble dans un appartement.