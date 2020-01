L’atelier à Ressaix enfin racheté par la famille Thirion

Philippe Thirion et ses enfants - D.C.

«Après un long combat, l’entreprise Thirion gardera bien son atelier de production et son magasin à Ressaix. Je m’en réjouis pour cette formidable entreprise locale, ses travailleurs et ses clients», déclare fièrement le patriarche de la famille Thirion. Après une longue saga et de multiples rebondissements, l’entreprise est désormais revenue depuis jeudi pleinement dans le giron de la famille Thirion.