Jemappes: le papa de Cassandra poursuivi pour coups

Ce vendredi, Xavier, le papa de la petite Cassandra (décédée à 4 ans en 2007 à Jemappes), était prévenu devant le tribunal correctionnel de Mons. Rien de très grave: un outrage à un policier, des vols de cigarettes et de tabac dans un magasin… et surtout une scène de coups envers l’épouse du conducteur qui a mortellement heurté Cassandra. Pour la plupart des préventions, il l’avoue: «J’avais bu… Je ne me souviens plus…» Le parquet a requis deux ans d’emprisonnement contre lui à cause de la multiplicité des faits.

En apparté, il nous explique : « Si ma petite fille n’était pas morte sous une voiture, jamais je ne me serais retrouvé ici ». Somme toute, le chagrin et le sentiment d’injustice par rapport à un décès accidentel, peuvent contribuer à abattre un homme, à l’empêcher de jamais se relever.