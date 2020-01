Hyon: 38 chats saisis d’urgence, un squelette a même été retrouvé

Fidji était coincée dans une boîte de conserve. - COM.

À la mi-décembre, une forte odeur d’ammoniac s’élevait d’une maison implantée à Hyon. C’était à cause de chats! Un refuge pour animaux, de Feluy, est intervenu à la suite d’une plainte. Les services de police et du bien-être animal étaient aussi présents. Près d’une quarantaine de félins se trouvaient dans l’habitation, l’un d’eux a même été retrouvé à l’état de squelette. Ces 38 chats ont été saisis et répartis dans plusieurs refuges.