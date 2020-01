Saint-Ghislain: action job étudiant

Tu as besoin d’aide dans ta recherche d’un job étudiant? Tu ne comprends pas bien la législation, tes droits et devoirs en tant que jobiste? Les actions job étudiant sont faites pour ça.

Ces actions sont organisées par les centres Infor Jeunes et ont lieu partout en Wallonie. Sur place, vous pourrez (ré)écrire un cv et la lettre de motivation avec des personnes compétentes, faire une simulation d’entretien d’embauche, apprendre plein de trucs et astuces pour postuler correctement, se renseigner sur les lois relatives au job étudiant, consulter des offres, etc.