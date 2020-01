Florian Di Rupo s’était remis avec Émilie après l’avoir massacrée

C’était il y a un an. Tout juste. La jeune Émilie se retrouvait à l’hôpital, le nez fracturé par les coups de pied sauvages assenés par son compagnon, Florian Di Rupo. Quant au jeune homme, cette scène l’a conduit tout droit en prison. Il passera deux mois en détention préventive. Aujourd’hui, c’est l’heure du procès.

Florian Di Rupo est en aveu des faits. Mais aussi de plusieurs altercations qui ont laissé des traces sur le corps de sa compagne. Il ajoute : « Quand je suis sorti de prison, on s’est remis en couple un petit temps… mais maintenant, on s’est séparés et on fait sa vie chacun de son côté ».