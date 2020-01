Ce vendredi matin, la circulation se faisait au ralenti du côté de la Polytech, boulevard Dolez à Mons. Et pour cause, police, pompiers et services d’Ores étaient sur place suite à une alerte au gaz.

Une autopompe de la caserne de Mons a même été envoyée sur place. Des mesures ont été prises sur les lieux mais elles n’ont rien révélé de probant. L’alerte est donc levée. Plus de peur que de mal.