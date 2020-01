Crash à Quiévrain: Carole vit dans les gravats depuis 1 mois

Carole n’est pas bien depuis plus d’un mois. Le 6 décembre dernier, une voiture a terminé sa course contre sa façade. Son fils de 29 ans et elle sont obligés de vivre dans une pièce arrière de la maison. Les dégâts sont très importants. Toute la façade doit être refaite, le salon aussi, sans compter que sa cheminée a bougé sous la violence du choc. La propriétaire regrette l’indifférence de son assurance qui ne l’a pas suivie comme elle aurait dû d’après elle. Elle est toujours dans l’attente d’une contre-expertise qui aura lieu à la mi-février.

