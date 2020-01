200 km à vélo: 4 Montois roulent pour Médecins du Monde

Le Doc’Riders, prévu au mois de septembre à Marche-en-Famenne, est un défi sportif où les frais d’inscription et les dons récoltés sont reversés à Médecins du Monde. Alfred Ghuisoland, Nicolas Hautenauve, Alexandre Seron et William Leroy tenteront une nouvelle fois, pour la bonne cause, de boucler le parcours de 200 kilomètres à vélo. Les quatre Montois ont d’ailleurs été les plus rapides lors de la précédente édition.

Médecins du Monde a pour mission de venir en aide à toutes les personnes vulnérables qui n’ont pas accès aux soins de santé. L’ONG a lancé en 2018 le Doc’Riders dans le but de récolter des fonds. Ce rendez-vous est un challenge sportif où des équipes de trois ou quatre personnes doivent parcourir en 24h un tracé de 200 kilomètres à vélo, sans relais.