Colfontaine: le cambrioleur en série arrêté en flagrant délit

Il aurait commis au moins une dizaine de cambriolages entre les mois de juin et novembre dernier. Il a été incarcéré.

Suite à une recrudescence de vols dans habitations sur la commune de Colfontaine, les enquêteurs du bureau d’investigation judiciaire, les policiers de proximité et le service enquêtes et recherches ont procédé de concert à de nombreux devoirs dans le but d’identifier l’auteur de ces cambriolages en série.