Boussu et Quiévrain: pizza en façade, cocaïne en coulisses

Un nouveau procès pour trafic de stupéfiants s’ouvrait ce mercredi devant le tribunal de Mons. Ils sont neuf prévenus à répondre de trafic de cocaïne et cannabis, mais aussi de blanchiment d’argent et escroqueries. À entendre le parquet de Mons, ce sont des montants colossaux que se sont mis en poche deux frères italiens, Raphaël et Umberto. Ils ont comparu, bracelet électronique au pied. Tous les autres sont libres: il y a leur père, leur cousin, et cinq amis de longue date.

L’enquête donne le vertige. Le parquet requiert une confiscation de 3.250.000 euros à Raphaël en tant qu’actif illégal ! Et 400.000 euros à son frère. Angélique Vullo requiert à leur encontre des peines de 6 ans ferme. Les autres peines demandées sont dégressives : 5, 4, 3, 2 et 1 an… et une peine de principe à l’encontre d’un jeune qui a « juste » trafiqué du cannabis.