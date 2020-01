Mons: l’athénée Jean d’Avesnes va nourrir ses sportifs

L’athénée provincial Jean d’Avesnes vient de lancer un projet pilote dans le but de favoriser le circuit court. La production maraîchère de la section horticole sera cuisinée sur place dans l’établissement et ira le midi dans l’assiette des sportifs de l’école qui sont en sport-études et qui ont besoin de manger équilibré. Deux étudiants de la Haute-École Condorcet en bachelier diététique apporteront leur aide aux élèves.

C’est un constat tiré par de nombreuses études : les jeunes mangent de plus en plus mal et privilégient bien souvent la malbouffe aux fruits et légumes. La province de Hainaut veut y remédier et vient de lancer un projet pilote à l’athénée provincial Jean d’Avesnes dans le but de faire changer les mentalités et de favoriser le circuit court.