Lauréat de l’édition 2018, il est déjà temps pour Benoît Sotteau de connaître son successeur: qui imitera le défenseur de Saint-Symphorien et deviendra ainsi le Soulier d’or Mons-Borinage cette année ? La rédaction sportive a épinglé dix noms qui ont marqué l’année 2019 à l’échelon provincial. En plus des votes des coaches et des journalistes, les internautes sont également invités à se positionner. À vos claviers !

Les votes seront répartis de la manière suivante. Le vote du public comptera pour un total de 100 points. Le pourcentage récolté sera attribué, en points, au joueur concerné. Vous pouvez voter une fois par jour, jusqu’au 28 janvier.