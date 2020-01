Foot US: des Knights montois rêvent de l’équipe nationale juniors

Adrian Bajraktari (photo), Loan Slenter, Tristan Trasher et Louis Mukenge participeront à des tests. - G.L.

Les Knights pourraient bien signer bientôt l’une de leurs plus belles victoires via quatre de leurs espoirs. Adrian Bajraktari, Loan Slenter, Tristan Trasher et Louis Mukenge vont participer à une deuxième journée de sélection nationale au mois de février. Leur objectif est d’intégrer l’équipe juniors de Belgique.