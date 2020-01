Le festival international du film de Mons reviendra du 6 au 13 mars pour sa 35ème édition. Le président du jury vient d’être dévoilé. C’est le comédien français Richard Anconina (La vérité si je mens, Itinéraire d’un enfant gâté, Tchao Pantin…) qui dirigera les débats sur la sélection officielle.

Acteur caméléon aux talents multiples, alternant cinéma d’auteur, comédie et polar, Richard Anconina passe avec une aisance rare d’un univers à l’autre.

Sa filmographie riche et éclectique, sa personnalité attachante et son talent reconnu en font un comédien populaire et apprécié, incontournable dans le cinéma français.