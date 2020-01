Le CPAS de Frameries rachète le dortoir des soeurs

Dans la plupart des régions : Le plus souvent partiellement nuageux. Risque de formation de plaques de givre. Dans le nord-ouest, le nord et le nord-est : Brumeux et localement, du brouillard(givrant). Risque de formation de plaques de givre.

08h -2°C 4 km/h 10h -2°C 3 km/h 12h 1°C 3 km/h 14h 3°C 5 km/h 16h 3°C 4 km/h 18h -1°C 9 km/h 20h -2°C 8 km/h 22h -2°C 4 km/h