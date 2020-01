Une centaine de personnes se disent arnaquées par Voyage Zélir

Plus d’une centaine de personnes issues de Philipeville, Binche, Beaumont, Charleroi, Colfontaine ou encore La Louvière partagent un point commun: leurs vacances avec Voyage Zélir ne se sont pas déroulées comme prévu. Entre annulations à répétition et remboursements en attente depuis plusieurs mois, elles ont décidé de lancer une fronde commune. Le gérant se défend et refuse de parler d’arnaque.

Ils devaient se rendre à Londres, Europa Park ou encore Disneyland, mais ne sont jamais partis. Voilà la mésaventure vécue par plus d’une centaine de personnes ces derniers mois.