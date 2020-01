Pas de budget 2020 à Quiévrain: un second 12e provisoire voté

Ce lundi soir, un second douzième provisoire a été voté à l’unanimité par le conseil communal de Quiévrain. Et ce, pour que l’administration puisse continuer à fonctionner. En coulisses, le collège poursuit en effet ses difficiles efforts pour permettre à la commune frontalière de retrouver l’équilibre budgétaire. Pour rappel, il reste environ 300.000 euros à trouver après la fermeture du Baby Bivouac et de l’Alpha pour boucler ce budget.

Depuis quelques mois, un nouveau directeur financier a été recruté à Quiévrain. Afin de préparer le budget 2020, ce dernier a décidé de passer au crible l’ensemble des dépenses et des recettes de la commune. Un grave constat est ressorti de ce travail de bénédictin : les recettes ont été surévaluées depuis des années. (Cf.