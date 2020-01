Une Montoise dans la saison 4 de «The Crown»

En 2020, on la verra par ailleurs dans le film « Les années 10 » aux côtés de Vincent Lindon et de Roschdy Zem. - AP Wilding

Le 25 mars prochain, vous pourrez découvrir sur Mars «Borderline(s) Investigation» de Frédéric Ferrer. Une pièce de théâtre sous forme de colloque absurde sur l’effondrement du monde et de notre société. Au casting, on retrouve la comédienne montoise Karina Beuthe, qui montera pour la première fois sur scène dans la ville de son enfance. En 2020, on la verra par ailleurs dans la nouvelle saison de la série anglaise «The Crown» et dans le film «Les années 10» aux côtés de Vincent Lindon et de Roschdy Zem.