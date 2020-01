Run & Bike: le duo Cusse-Sottiau vainqueur à Jurbise

Une petite centaine d’équipes s’est retrouvée à l’académie de Police de Jurbise, ce samedi après-midi, pour cette 11ème édition du challenge «Promo Runbike».

Julien Sottiau (TRIGT) et Kevin Cusse se sont imposés sur le plus petit parcours des deux figurant au programme (10 kilomètres) en 36’53’’. Vainqueurs du même parcours l’année passée, ils ont donc remis le couvert : « Nous sommes contents de notre course, mais ça a été plus laborieux que l’année passée dans la mesure où la concurrence était plus rude.