Foot (P4D): la Furia Espanola a brillé face à Vaudignies

La Furia Espanola, arbitre de la course au titre? En tout cas, sa récente victoire face à Vaudignies (3-1) a pour effet d’isoler un peu plus Chièvres en tête du classement. Désormais, l’écart entre les deux échappés se monte à quatre unités. Or, les Aviateurs du président Eddy Paternotte, toujours invaincus, affichent une régularité que rien ne semble pouvoir perturber. Ils comptent, du reste, un match de moins…

Pour Mario Salaris, l’entraîneur de la Furia, cela ne fait aucun doute : « Ce beau succès a été acquis au terme de notre match le plus abouti de la saison parce que les gars ont presté durant 90 minutes, ce qui n’est pas toujours le cas, hélas. En décembre à Wasmes, par exemple, ce fut très bon durant la première heure, bouclée sur la marque de 0-2.