Saint-Ghislain: la brocante de Neufmaison disparaît !

C’est une page qui se tourne à Neufmaison. La traditionnelle brocante, qui attire chaque année 700 vendeurs et des milliers de visiteurs, ne sera plus organisée en 2020 et les années suivantes si la situation reste la même. En cause: une nouvelle redevance de plusieurs milliers d’euros demandée par la Région wallonne. Et ce, pour l’occupation de la RN525, la route de Chièvres. L’événement était organisé chaque premier dimanche d’octobre depuis 1994! Tant pour l’organisatrice que pour les visiteurs, c’est la douche froide.

Qui aurait cru que la vingt-sixième édition de la brocante de Neufmaison, en octobre 2019, serait la dernière… Et pourtant, Daisy, l’organisatrice de l’événement l’a annoncé sur Facebook : « Les frais tellement élevés demandés par le SPW (service public de Wallonie) pour occuper la rue de Chièvres (RN525), ne nous permettent plus d’organiser la brocante de Neufmaison.