Vœux du MR à Mons: priorité sur l’enseignement et l’environnement

La tournée des vœux du MR s’est clôturée ce dimanche à Mons, au Lotto Mons Expo. Georges-Louis Bouchez, président du MR, s’est dit ravi de terminer cette tournée de vœux «à la maison». À quelques mètres de là, au centre de congrès (MICX), la Ville de Mons (PS et Ecolo), présentait aussi ses vœux…

Le plus jeune président (33 ans) d’un des plus anciens partis politiques belges (parti libéral créé en 1846) a commencé son discours en rappelant que « c’est le libéralisme qui a permis le progrès mais également à des enfants d’ouvriers de prendre leur vie en main, de travailler quotidiennement pour les classes populaires et moyennes car ils refusent les privilèges ».