La passerelle de Bracquegnies laissée en attente sur un quai

19/01 01:00 → 19/01 10:00

Cette nuit, on prévoit quelques faibles averses (hivernales) dans la moitié est du pays et les températures au sol seront négatives. Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes: sur les hauteurs de l'Ardenne déjà dès la soirée, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse après minuit et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement à l'aube.