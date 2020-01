D3: le Symphorinois veut aborder Tournai comme Manage

Le FC Tournai rappelle de bons souvenirs aux Chiconniers, vainqueurs au Varenne au premier tour (1-2). Ce n’est pas pour autant qu’ils envisagent une partie de plaisir, ce samedi au stade Tondreau. Que du contraire, même...

« Les Sang et Or n’ont certainement pas oublié l’issue du match aller », prévient l’entraîneur Pascal Buntinx. « Qui plus est, ils viennent d’être battus chez eux par le Stade brainois alors qu’ils restaient sur une belle série pour boucler 2019.