Foot (P1): défaite interdite et nul déconseillé pour Pâturages

Pâturages s’apprête à négocier un mois sans doute déterminant pour son avenir en P1. Dimanche, le Standard rend visite à son compagnon d’infortune, Warcoing. Suivront des duels «à six points» face à Gilly, Péruwelz et Houdeng. Janvier et février, mois de vérité?

Tournant dans la lutte pour le maintien ? Sans doute pas dans la mesure où il restera 12 journées avant la remise des bulletins. N’empêche, le résultat de ce Warcoing-Pâturages risque bien d’influencer la suite des événements. Malheur à l’éventuel vaincu, tandis qu’un partage ne ferait les affaires de personne, sauf des autres attardés.