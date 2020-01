Flénu: le chantier de l’av. du Champ de Bataille fini pour Pâques

Les travaux entamés en 2012 dans l’avenue du Champ de Bataille à Flénu arrivent à terme. Selon Marc Darville, échevin des Travaux, le chantier devrait être complètement terminé pour Pâques. Mais l’opposition Mons en Mieux pointe pour sa part plusieurs mois de retard et demande si des astreintes sont prévues à l’égard des entreprises engagées.

On ne compte plus le nombre d’articles publiés dans nos colonnes à propos des travaux de réfection de l’avenue du Champ de Bataille. Celle-ci s’étire sur plus de 4 km entre Jemappes et Flénu. Les travaux ont commencé en 2012. Depuis, plusieurs commerces ont dû mettre la clé sous le paillasson en raison d’une chute catastrophique de leur chiffre d’affaires.