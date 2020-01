La Ville de Mons aura bientôt un site internet flambant neuf

C’est le 21 janvier prochain qu’est prévue la sortie du tout nouveau site internet de la Ville de Mons, un site complètement revisité et remanié, qui sera plus attrayant et plus facile à utiliser. Il faut dire que le site actuel faisait plutôt vieillot.

C’est lors de la cérémonie des vœux à la presse que le bourgmestre Nicolas Martin a présenté le futur site internet de la Ville de Mons. Il sera accessible au public à partir du 21 janvier prochain.