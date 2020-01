N-D de Paris façon boraine: «Il est venu le temps de la déwanne»

Fred Gallée et Mélodie Valemberg ont créé l’ASBL « Made in Borinage ». - Christine De Bonnet

L’ASBL Made In Borinage n’a pas fini de faire parler d’elle! Après un festival de la coupe mulet largement plébiscité l’année dernière à Boussu, d’autres événements sont mis en place. À l’origine de l’association: Fred et Mélodie, artistes et amis, qui ont décidé de redonner au Borinage ses lettres de noblesse! Et ce, sans lésiner sur l’humour, comme le montre la reprise en patois de «Notre-Dame de Paris».