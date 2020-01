Le pédophile récidiviste s’en est pris à sa petite-fille de 5 ans

A 73 ans, Gérard (prénom d’emprunt), sujet borain, croupit depuis le 8 août en prison, sous inculpation d’attentats à la pudeur avec violence prémédités, commis sur sa petite-fille, qui avait 5 ans à l’époque. A les supposer établis, les faits remontent à la période du 31 juillet au 4 août dernier. Gérard a comparu ce mercredi devant le tribunal de Mons. La maman de la très jeune victime a assisté au procès. «Je devais tenir le coup pour ma fille», déclare-t-elle.

Le 8 août 2019, Manon (prénom d’emprunt) a dit à sa maman : « papy m’a montré son lit ». En fait, à plusieurs reprises, « il a mis la main dans ma culotte et a regardé ma nénette. Et par deux fois, il a sorti son zizi et l’a secoué. »